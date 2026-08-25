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Na 19. sednici Skupštine grada Užica usvojen je Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za Apotekarsku ustanovu Užice. Za privatnog partnera Apotekarske ustanove Užice izabran je konzorcijum kompanija „Bajfarm“ i „Galenfarm“.

Član Gradskog veća Miodrag Petković naveo je da se postupku javno-privatnog partnerstva pristupilo nakon što Apotekarska ustanova, uprkos prethodnim finansijskim intervencijama Grada, nije uspela da stabilizuje poslovanje i nastavi samostalno funkcionisanje.

- Prema uslovima ugovora, izabrani privatni partner preuzima obavezu izmirenja celokupnog duga Apotekarske ustanove, koji premašuje 400 miliona dinara. Reč je o dugovanjima prema dobavljačima, ali i neizmirenim primanjima zaposlenih – rekao je Petković.

Foto: Kurir/Z.G.

Pored preuzimanja dugova, ugovorom su predviđene i investicije u iznosu od najmanje 170 miliona dinara, namenjene rekonstrukciji i opremanju apotekarskih objekata.

Plan je da apotekarska delatnost bude nastavljena u svih 26 objekata na teritoriji deset lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga. To podrazumeva i funkcionisanje seoskih apoteka, kao i nastavak noćnog dežurstva u Užicu.

Predviđeno je i da novi partner preuzme farmaceutsko osoblje Apotekarske ustanove, uz usklađivanje zarada i priznavanje ostvarenog minulog rada. Nakon rasprave, većinom glasova usvojen je Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu.