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U okviru “Trsteničkog kulturnog leta”, održana je tradicionalna višednevna manifestacija “Trstenik na Moravi”, koja je donela veoma bogat i raznovrstan kulturni, sportski, zabavni i turistički program.

Manifestacija je započeta na šetalištu kraj Zapadne Morave izložbom dokumentarne fotografije “Trstenik na Moravi 2005-2025”, zatim je na terenima Sportskog centra održan teniski turnir, a ispred Opštine Trstenik je organizovana dečja likovna radionica “Moja ljuljaška”.

Na svečanom otvaranju manifestacije dodeljena je tradicionalna nagrada “Najmoravac”, a potom je usledio koncert Zejne Murkić i tradicionalni vatromet. Prestižna titula “Najmoravac” je ove godine pripala Goranu Boškoviću, predsedniku Aero kluba Trstenik i potpredsedniku Sportskog saveza opštine.

1/7 Vidi galeriju Trsteničko kulturno leto 2026 Foto: Kurir/Ž.M.

Veoma je zanimljiv bio program “Vodena noć” na Gradskom bazenu, uz sportska takmičenja na vodi i nastup Prljavog inspektora Blaže, dok je u centru grada nastupio Di-džej Ales i Di-džej Mlađa.

Na Gradskoj plaži održana je Likovna kolonija, kao i promotivna vožnja čamcima niz Zapadnu Moravu. Na platou ispred Opštine predstavljeni su Karate klub “Prva petoletka” i Škola sporta “Aktiviti”, a za najmlađe priređene su dečje animacije “Teča Rene” i oslikavanje lica.

Jedan od najinteresantnijih sadržaja za najmlađe bio je tradicionalni “Bebi maraton”, koji je i ovoga puta oduševio mališane i njihove roditelje, a potom je održano karaoke takmičenje. Centralni deo programa upriličen je na obali Zapadne Morave. Na Gradskoj plaži predstavio se orkestar “Moravci” i lokalni izvođači, a u okviru “Čorbijade” vredni majstori domaće kuhinje su se nadmetali u pripremanju riblje čorbe.

Za posetioce je bila posebno atraktivna “Trka čamaca s motkom” i Plivački maraton, a u večernjim satima, na platou ispred Opštine Trstenik, izvedena je pozorišna predstava “Šašavi bluz”.

Poslednjeg dana, na Gradskoj plaži održano je takmičenje pionira u pecanju ribe. Manifestacija je svečano zatvorena u večernjim satima, uz dodelu zahvalnica i diploma, a završnicu je upotpunio Međunarodni festival folklora.

Organizator manifestacije “Trstenik na Moravi” je Turistička organizacija opštine Trstenik, pokrovitelj je Opština Trstenik, sponzor “UniKredit” banka, a veliki doprinos dali su i mnogobrojne suorganizatori koji su učestvovaali u uspešnoj realizaciji kompletnog programa.