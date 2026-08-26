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Ministarstvo zaštite životne sredine podržalo je projekat Grada Loznice "Ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator" sa blizu tri miliona dinara, saopšteno je iz gradske uprave.

Projekat se, kako je navedeno, nalazi na preliminarnoj rang-listi za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata ozelenjavanja, očuvanja predeonog diverziteta i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini. Grad Loznica je za ovaj projekat konkurisao za 2,8 miliona dinara, i podržan je celokupan traženi iznos.

Novac je namenjen za ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator, jedne od većih javnih zelenih površina urađenih u novom delu Loznice. Na javni konkurs Ministarstva zaštite životne sredine pristigle su ukupno 23 prijave lokalnih samouprava iz Srbije, stoji u saopštenju.

Inače, Omladinski park urađen je pre šesnaest godina, obuhvata površinu od oko 13.500 kvadratnih metara, a nalazi se pored novog fudbalskog stadiona, između gradskog kupališta i lozničkog Zdravstvenog centra. Ima manji amfiteatar, jezerce, pešačke i trim staze, dečje igralište i druge sadržaje za odmor i rekreaciju.

Kurir.rs

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