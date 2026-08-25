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Čisto prirodno, samo se navodnjava, a ne prska. Smokva je voće koje krasi dvorišta mnogih domaćinstava u Vranju.

Veoma je izdašna godinama unazad i bogatog je roda i kao da joj klimatske promene ne mogu ništa.

„Ove godine malo kasni i to je jedina zamerka. U dvorištu imamo tri smokve sve su rodile bogato pa ćemo imati slatko od smokve i džem za štrudlu koju najviše volimo. Komšije se raduju koliko i mi“, kaže Vranjanac Slobodan.

1/6 Vidi galeriju Smokva Foto: Kurir/T.I.

Napominje da su sve tri smokve zasađene pre 30 godina.

„Dve su iste vrste za slatko manjeg okruglog ploda, a treća je kruštastog roda i krupnija. Pogodna je za džem. Smokva je ove godine izuzetno slatka puna šećera zbog toplote i jakog sunca“, navodi Slobodan.

On kaže da sa suprugom periodično beru plodove smokve i uveliko prave slatko.

„Mi kuvamo slatko svakodnevno od pre nedelju dana, ali ima i za komšije. Za posluženje uz jutarnju kafu i kad nam dođu gosti. Gosti su oduševljeni, jer dugi niz godina pravimo slatko i džem od smokve i uvek ispadne dobro. Nema promašaja, jer smo stekli rutinu uz dobar recept za pripremu“, objašnjava sagovornik Kurira.