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Subotica od 27. avgusta do 2. septembra, bogatim programom obeležava Dan grada a pored zabavnog i kulturnog programa, tokom sedmodnevnnih svečanosti tradicionalno će biti organizovana i svečana sednica Skupštine grada, kao i dodela nagrada „Počasni građanin“ i „Pro urbe“.

U Subotici se očekuje veliki broj gostiju iz Srbije i inostranstva, koji će 1. septembra prisustvovati svečanoj sednici Skupštine grada i dodelama godišnjih, velikih gradskih priznanja „Pro urbe“ i „Počasni građanin“, uz bogat kulturno umetnički program na gradskom trgu, najavila je danas Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti.

Foto: Nadica Harminc

- Bogat program Dana grada prate značajni događaji zabavnog i kulturnog sadržaja, a Subotičani će tradicionalno imati priliku i da posete Vašar, hrane, pića i rukotovvvorins, gde će ponude izlagati privrednici iz čitave Srbije i regiona, a koji će trajati od otvaranja do završetka svečanosti. Proslavi Dana grada prethodi i dveti Subotički polumaraton, 30 avgusta, a očekuje se veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva. Gradska priznanja biće uručena na svečanoj sednici Skupštine grada. U večernjim satima, pred Subotičanima prvi put će nastupiti i Dragana Mirković, pevačica narodne muzike, a nakon koncerta sledi vatromet za publiku na gradskom trgu, rekla je Stevanović.

Koncert u parku kod Subotičke Sinagoge je takođe deo tradicije Grada, a biće održan i program Filmske melodije, 27. avgusta, dok će 2. septembra, od 21 sat, Subotičane zabavljati na Trgu mađarski pop-rok sastav Republic band.

Tokom tri dana, koncerti će biti održani na Gradskom trgu, od 21 sat. Kao i ranijih godina, Subotički simfonijski orkestar okuplja veliki broj građana, koji redovno pune sale do poslednjeg mesta, tokom nastupa.Na ovogodišnjoj prolsavi Dana grada nastupiće sa „ABBA Real Tribute“ bendom, pa se prema rečima Kristine Mate, očekuje pravi spektakl na Trgu, sa najvećim hitovima legendarne švedske grupe.

- Nastupi su u simfonijskim aranžmanima, a dirigent je Mikica Jevtić, dok je koncert majstor Miloš Nikolić. Nije reč samo o grupu muzičara koji interpretiraju hitove ABBA grupe, jer oni nastupaju u koreografiji s autentičnim kostimima, donoseći izuzetan scenski šou, a njihov program je izvođen širom Evrope, Imaju veliko simfonijsko iskustvo, pa zato očekujemo da će uz Simfonijski orkestar , za publiku to biti pravi raskošan zvuk spektakla, istakla je Kristina Mate.

Direktorka Turističke organizacije Subotice, Božidarka Golubović istakla je da je najavljen veliki broj dolazaka turista i gostiju za dan Grada, te da su palićki kapaciteti gotovo puni.