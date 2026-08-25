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Za šest dana biće završena 19. sezona na gradskom kupalištu o kome se stara Ustanova za fizičku kulturu (UFK) ''Lagator'', a danas su na prigodnoj svečanosti diplome uručene polaznicima ovogodišnje ''Letnje škole plivanja''. Prema rečima direktora UFK ''Lagator'' Borisava Karajčića u dve grupe školu plivanja prošlo je 200 dece, i sa njima je, za 19 sezona, ukupno oko 5.000 dečaka i devojčica proplivalo na lagatorskim bazenima.

- Kroz besplatnu školicu plivanja prošlo je 120 neplivača, a 80 njih koji su lani naučili da plivaju sada su unapredili stilove plivanja. Naši bazeni bili su i ovoga leta mesto okupljanja pre svega mladih. Bilo nam je zadovoljstvo da se ove godine družimo sa Nikolom Rađenom, sa ekipom iz Udruženja vodenih sportova Futog, koji su unapredili obuku naše dece i svakako i obuku naših spasilaca za ovu sezonu – kazao je on.

Inače, na otvorenim bazenima Lagatora ovog leta je do juče prodato 32.000 dnevnih ulaznica, i nešto više od 200 sezonskih. O bezbednosti posetilaca na kupalištu brinulo je i ovoga puta devet spasilaca, dežurna medicinska ekipa, a šabački Zavod za javno zdravlje obavljao je redovne kontrole vode koja je, kao i uvek do sada, zdravstveno ispravna. Podsetimo, na gradskom kupalištu za decu do sedam godina ulaz je besplatan, ovoga leta dnevna ulaznica bila je 250 dinara, toliko je trebalo dati i za iznajmljivanje ležaljke, kao i sat vremena igranja stonog tenisa. Sezonske karte su za đake i studente bile 4.000, a odrasle 5.000 dinara.