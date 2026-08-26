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LOZNICA – Grad Loznica dobio je zahvalnicu na konferenciji u Vladi Srbije na kojoj su sumirani rezultati tematskih letnjih kampova za decu i mlade iz dijaspore i regiona, organizovanih ove godine. Loznica je bila među lokalnim samoupravama koje su predstavile svoja iskustva pošto je ovoga leta u Tršiću održan kulturno-obrazovni kamp, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Foto: T.Ilić, Gradska Uprava Loznica

Loznicu je na konferenciji predstavljao zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, a skup je organizovao kabinet ministra bez portfelja Đorđa Milićevića, zaduženog za praćenje stanja, predlaganje mera i koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom. Ovogodišnji kamp u Tršiću, kako je navedeno, okupio je 135 dece i mladih iz sedam zemalja, koji su kroz igru, književnost, umetnost, narodno stvaralaštvo i tradicionalne sportove, upoznavali srpski jezik, kulturu i običaje. Loznica je bila jedna od lokalnih samouprava sa kojima je kabinet ministra ove godine zaključio ugovore o realizaciji tematskih kampova, a program osmišljen tako da mladima koji žive van Srbije omogući da upoznaju maticu, steknu nova prijateljstva i učvrste veze sa zemljom svog porekla.

Foto: T.Ilić, Gradska Uprava Loznica

Na konferenciji je, stoji u saopštenju, bilo reči o iskustvima lokalnih samouprava, rezultatima realizovanih programa, kao i predlozima za njihovo dalje unapređenje. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima da budući kampovi dobiju nove sadržaje i okupe još veći broj mladih iz dijaspore i regiona. Za Loznicu, koja je tokom leta organizovala i susrete sa dijasporom, ovakvi programi predstavljaju deo aktivnosti usmerenih na jačanje veza sa građanima koji žive van Srbije i njihovo trajnije povezivanje sa zavičajem, ističe se u saopštenju.

Inače, sredinom jula, kada je otvorio kamp u Tršiću, ministar Milićević je kazao da to nije prilika samo za druženje već za građenje zajedništva i povezivanje sa korenima.

Foto: T.Ilić, Gradska Uprava Loznica