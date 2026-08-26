VELIKO PRIZNANJE ZA GRAD Loznici uručena zahvalnica za nezaboravni kamp u Tršiću
LOZNICA – Grad Loznica dobio je zahvalnicu na konferenciji u Vladi Srbije na kojoj su sumirani rezultati tematskih letnjih kampova za decu i mlade iz dijaspore i regiona, organizovanih ove godine. Loznica je bila među lokalnim samoupravama koje su predstavile svoja iskustva pošto je ovoga leta u Tršiću održan kulturno-obrazovni kamp, saopšteno je danas iz gradske uprave.
Loznicu je na konferenciji predstavljao zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, a skup je organizovao kabinet ministra bez portfelja Đorđa Milićevića, zaduženog za praćenje stanja, predlaganje mera i koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom. Ovogodišnji kamp u Tršiću, kako je navedeno, okupio je 135 dece i mladih iz sedam zemalja, koji su kroz igru, književnost, umetnost, narodno stvaralaštvo i tradicionalne sportove, upoznavali srpski jezik, kulturu i običaje. Loznica je bila jedna od lokalnih samouprava sa kojima je kabinet ministra ove godine zaključio ugovore o realizaciji tematskih kampova, a program osmišljen tako da mladima koji žive van Srbije omogući da upoznaju maticu, steknu nova prijateljstva i učvrste veze sa zemljom svog porekla.
Na konferenciji je, stoji u saopštenju, bilo reči o iskustvima lokalnih samouprava, rezultatima realizovanih programa, kao i predlozima za njihovo dalje unapređenje. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima da budući kampovi dobiju nove sadržaje i okupe još veći broj mladih iz dijaspore i regiona. Za Loznicu, koja je tokom leta organizovala i susrete sa dijasporom, ovakvi programi predstavljaju deo aktivnosti usmerenih na jačanje veza sa građanima koji žive van Srbije i njihovo trajnije povezivanje sa zavičajem, ističe se u saopštenju.
Inače, sredinom jula, kada je otvorio kamp u Tršiću, ministar Milićević je kazao da to nije prilika samo za druženje već za građenje zajedništva i povezivanje sa korenima.
- Srbija je vaša zajednička kuća i u njoj ćete uvek biti dočekani, to treba da znate. Nikada vam nisam poželeo dobrodošlicu kada dođete, jer gde god da dođete u Srbiju vi ste svoji na svome. Treba da znate da će Srbija uvek otvorenog srca i širom raširenih ruku da vas sačeka, a posebno kada završite školovanje i rešite da ono što ste naučili u državama gde trenutno živite iskoristite u Srbiji – poručio je tada mladima ministar.