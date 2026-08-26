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Izgradnja prve zgrade Inovacionog distrikta u Kragujevcu privodi se kraju.

Prvi objekat Inovacionog distrikta nalazi se u završnoj fazi radova, a njeno otvaranje predstavljaće važan korak u razvoju Kragujevca kao centra informacionih tehnologija, inovacija i naprednih tehnologija.

Gradilište Inovacionog distrikta, jednog od najznačajnijih projekata inovacione infrastrukture u Srbiji, obišli su gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije Mihailo Jovanović.

- Inovacioni distrikt predstavlja najveće gradilište inovacione infrastrukture u Srbiji, ali i jedinstven kompleks koji će na jednom mestu objediniti brojne sadržaje vezane za inovacije, digitalizaciju i veštačku inteligenciju, istakao je Mihailo Jovanović. On je rekao da odmah pored Državnog data centra niče prostor za kompanije koje koriste njegove usluge i dodao da su potpisani predugovori sa tri velike IT kompanije - Oracle, Honeywell i Palo Alto, koje će koristiti prostor u Inovacionom distriktu.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- U okviru kompleksa biće smešten i Bezbednosni operativni centar, koji će pružati usluge celokupnoj javnoj upravi Republike Srbije, ali i javnim preduzećima i kompanijama kojima su ovakve usluge potrebne. Posebnu pažnju privlači prva zgrada Inovacionog distrikta, koja predstavlja delo mladih i nagrađivanih domaćih arhitekata, a njen izgled dodatno će upotpuniti kinetička fasada čija je montaža u toku. Izgradnja se finansira iz budžeta Republike Srbije, a vrednost objekta iznosi nešto više od 20 miliona evra, naglasio je Jovanović.

Govoreći o značaju ovog projekta, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je istakao da je otvaranje prve zgrade Inovacionog distrikta od fundamentalnog značaja za dalju transformaciju najvećeg grada Šumadije i njegovo pozicioniranje kao centra savremenih tehnologija.

Prema njegovim rečima, Kragujevac danas više nije prepoznatljiv samo kao nekadašnji grad automobila, već razvija širok spektar industrija i izrasta u centar informacionih tehnologija Srbije i Balkana.

- Povezivanjem Državnog data centra, Inovacionog distrikta i budućeg Naučno-tehnološkog parka stvoriće se zaokružen ekosistem, a njegovo dodatno osnaživanje predstavljaće i otvaranje fakulteta za veštačku inteligenciju, informacionu bezbednost i računarstvo, čije je otvaranje podržao predsednik Republike. Na taj način stvoriće se uslovi da se mladi ljudi ovde školuju i stasavaju i na naučnom i na praktičnom nivou, radeći sa najvećim kompanijama koje će se useliti u Inovacioni distrikt, razvijajući svoje karijere na nivou najvećih svetskih centara, naglasio je Dašić.

Prema najavi, zahtev za izdavanje upotrebne dozvole lokalnoj samoupravi biće podnet do 4. septembra, dok se, zahvaljujući dobroj saradnji republičkih institucija i Grada Kragujevca, njeno dobijanje očekuje već do sredine septembra.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Razvoj Inovacionog distrikta nastavlja se izgradnjom novih objekata, a ispod pet planiranih zgrada već su izgrađeni temelji i veliki garažni prostor, što će omogućiti nastavak izgradnje u skladu sa potrebama budućih korisnika.

Radovi na drugoj zgradi su uveliko odmakli, a njen završetak planiran je za prvi kvartal naredne godine.

U septembru se očekuje i polaganje kamena temeljca za narednu zgradu, koja će predstavljati srce Inovacionog distrikta.

Poseban deo novog kompleksa činiće očuvana zgrada nekadašnjeg Centra za strna žita, čime će se sačuvati deo industrijskog nasleđa Kragujevca i povezati sa savremenim inovacionim sadržajima.

Inovacioni distrikt okupljaće građane, inovatore, kompanije i čitav inovacioni ekosistem, dodatno učvršćujući poziciju Kragujevca kao srpske Silicijumske doline.