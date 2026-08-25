Veliki požar u selu Vujanovo kod Bojnika približio se kućama, dok vatrogasci i meštani ulažu napore da spreče dalje širenje vatre.
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VELIKI POŽAR KOD BOJNIKA PRIŠAO NA 50 METARA OD KUĆA: Vatrogasci i meštani u borbi za odbranu sela (VIDEO)
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Veliki požar u bojničkom selu Vuјanovo prišao јe na samo 50 metara od kuća, navodi Info centar jug. Vatra je stigla skoro do seoskog groblja.
Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu velike napore da spreče dalje požare i odbrane kuće.
U borbi protiv požara vatrogascima pomažu i meštani Vuјanova, koјi su se uključili u odbranu sela.
Borba sa požarom јoš uvek traјe.
Kurir.rs/Info centar jug
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