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Veliki požar u bojničkom selu Vuјanovo prišao јe na samo 50 metara od kuća, navodi Info centar jug. Vatra je stigla skoro do seoskog groblja.

Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu velike napore da spreče dalje požare i odbrane kuće.

U borbi protiv požara vatrogascima pomažu i meštani Vuјanova, koјi su se uključili u odbranu sela.

Borba sa požarom јoš uvek traјe.

Kurir.rs/Info centar jug

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