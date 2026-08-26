U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 58 odraslih osoba, dok je na javnim mestima bilo 15 intervencija.
Srbija
NOĆ U KRAGUJEVCU OBELEŽILE TEŠKE INTERVENCIJE: Hitna pomoć imala 17 izlazaka, evo sa kakvim tegobama su se pacijenti javljali
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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 45 intervencija na terenu - 28 tokom dana i 17 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 58 pregleda odraslih osoba, od toga 20 tokom dana, a tokom noći 38 pregleda.
Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i sa povredama. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma i sa povredama - navode u kragujevačkom ZUM-u.
Kurir.rs
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