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Situacija sa vodosnabdevanjem u Zapadnoj Srbiji i dalje je ozbiljna, zbog ulaska u sušni period i pada raspoloživih rezervi.

Kroz sistem Rzava trenutno protiče oko 570 litara vode u sekundi za sve korisnike, od čega Čačku pripada oko 305, a Arilju svega 44 litra u sekundi.

U Lučanima za sada nema većih problema sa vodosnabdevanjem, dok u Gornjem Milanovcu raspored restrikcija ostaje nepromenjen.

Zbog razgranatosti distributivne mreže, pojedini potrošači, naročito oni na udaljenijim delovima sistema, vodu dobijaju nešto kasnije.

U Čačku je danas 22. dan restrikcija. Svi raspoloživi bunari rade, ali zbog smanjenog dotoka sa Rzava i Međuvršja dolazi do blagog pada pritiska, posebno u večernjim satima, kada se stanje uglavnom stabilizuje.

Foto: RINA

Najteža situacija je u Arilju, gde problemi sa vodosnabdevanjem traju danima.

- Kao pomoć, tri cisterne sa po 10 tona vode dopremaju vodu u rezervoare ariljskog sistema, kako bi se ublažile posledice nestašice i obezbedilo snabdevanje građana, rekao je za RINU Marko Milojević v.d. direktora u JKP "Zelen" u Arilju.

Nadležni apeluju na sve korisnike da vodu koriste racionalno i odgovorno, kako bi postojeće količine bile dostupne što većem broju domaćinstava.

Prema najavama nadležnih, olakšanje se očekuje sa promenom hidroloških prilika i novim atmosferskim padavinama, koje bi mogle da poprave stanje na izvorištima i vodotokovima. Do tada, kako ističu, neophodni su štednja i odgovorno korišćenje vode.