Slušaj vest

Na dečjem igralištu u naselju Ritić u Čelarevu, meštani su juče zatekli neprijatan prizor. Nepoznati počinilac je ovo igralište polio prerađenim uljem i na taj način ugrozio bezbednost dece koja se tu igraju.

To bi moglo da ima veoma ozbiljne posledice po zdravlje dece jer bi to ulje moglo biti kancerogeno a postoji i potencijalna opasnost od požara i to baš u vreme kada je Srbija zahvaćena ovom nepogodom.

1/4 Vidi galeriju Dečje igralište u Čelarevu ispolivano uljem Foto: Youtube Printscreen/BAP vesti

Meštani kažu da tu svakodnevno boravi mnogo dece koja se tu igraju i druže.

Dečačić koji tu dolazi da se igra kaže da ima starijih koji viču na njih i psuju ih čim budu malo glasniji. Meštani veruju da to nije učinio niko mlađi kao i niko ko ima dete ili unuče.

- ne mogu da zamislim mentalni sklop osobe koja ovo može da uradi, kaže meštanin čija se deca igraju na tom igralištu.