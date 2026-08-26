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I dalje je aktivan požar koji je u selu Lukovo. Požar se širi prema Bareliću. Vatrenom stihijom zahvaćeno je i selo Srednji Del. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata.

Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar koji je u selu Lukovo izbio u nedelju tokom popodnevnih sati. Prema izveštaju sa terena, požar se širi prema Bareliću. Takođe, vatrenom stihijom zahvaćeno je i selo Srednji Del, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Vranja. U toku jučerašnjeg dana bio je aktivan požar i u selu Milivojce, koji je uspešno ugašen.

Foto: Kurir/T.S.

Na terenu su mehanizacija JKP ,,Komrad“, predstavnici Gradskog štaba za vanredne situacije, Komunalne milicije, Srbijašuma - Šumskog gazdinstva Vranje i meštani. U toku dana očekuje se da se u gašenju požara uključe i predstavnici DVD ,,Beli most“. Kako je u izveštaju navedeno, trenutno nema ugroženih stambenih objekata, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Vranja. U Vranju je u poslednjih nedelju dana izuzetno toplo sa visokim temperaturama.



