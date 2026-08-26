Slušaj vest

I dalje je aktivan požar koji je u selu Lukovo. Požar se širi prema Bareliću. Vatrenom stihijom zahvaćeno je i selo Srednji Del. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata.

Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar koji je u selu Lukovo izbio u nedelju tokom popodnevnih sati. Prema izveštaju sa terena, požar se širi prema Bareliću. Takođe, vatrenom stihijom zahvaćeno je i selo Srednji Del, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Vranja. U toku jučerašnjeg dana bio je aktivan požar i u selu Milivojce, koji je uspešno ugašen.

POZAR1.jpg
Foto: Kurir/T.S.

Na terenu su mehanizacija JKP ,,Komrad“, predstavnici Gradskog štaba za vanredne situacije, Komunalne milicije, Srbijašuma - Šumskog gazdinstva Vranje i meštani. U toku dana očekuje se da se u gašenju požara uključe i predstavnici DVD ,,Beli most“. Kako je u izveštaju navedeno, trenutno nema ugroženih stambenih objekata, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Vranja. U Vranju je u poslednjih nedelju dana izuzetno toplo sa visokim temperaturama.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPOŽAR PROGUTAO 4.000 HEKTARA, A SADA SLEDI VELIKA OBNOVA! Ministarka Pavkov otkrila prvi korak sanacije Deliblatske peščare: "Potrebne su milijarde evra..."
556074.01_26_29_00.Still003.jpg
DruštvoVatra ne popušta uprkos kiši, vetar i dalje pravi probleme: Stihija na Stolovima oivičena sa tri strane, borba na nepristupačnom terenu se nastavlja
526.png
HronikaDRAMA NA AUTO-PUTU KA NIŠU Buknuo auto kod Velike Plane, buktinja na putu, saobraćaj u prekidu, stvorile se kolone (VIDEO)
auto zapaljen.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR KOD BOJNIKA PRIŠAO NA 50 METARA OD KUĆA: Vatrogasci i meštani u borbi za odbranu sela (VIDEO)
Screenshot 2026-08-25 190056.png
HronikaLOKALIZOVAN VELIKI POŽAR U MAGACINU U NOVOM SADU Prvo se čula eksplozija a onda je planulo i krenule detonacije! Kakvo je stanje dvoje mladih koji su povređeni
požar Novi Sad industrijska zona magacin D express.jpg
DruštvoBUKTI POŽAR U MAGACINU KURIRSKE SLUŽBE U NOVOM SADU, IMA POVREĐENIH Čule se i detonacije! Sirene odzvanjaju, crn dim nadvio se nad gradom PRVI SNIMCI STIHIJE
požar Novi Sad industrijska zona magacin D express.jpg