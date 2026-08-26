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Konkurs za otkup 70 stanova solidarnosti u lameli 3 stambenog kompleksa u Ulici Momčila Tapavice, trebalo bi uskoro da bude raspisan.

To je nedavno najavio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je na društvenim mrežama objavio da je stambena podrška građanima jedan od prioriteta Grada.

– Prioritet će ovog puta imati samohrani roditelji sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju ili dece obolele od teških bolesti, kao i drugi građani bez nekretnine koji nemaju dovoljno sredstava da obezbede stan na tržištu. Ali tu se ne zaustavljamo. Nastavljamo da ih gradimo još - poručio je Mićin.

Gradnja četvrte lamele, kako je objasnio, teče planiranom dinamikom, a u tom objektu biće 76 stambenih jedinica različite strukture.

– Do sada su završeni temelji i konstrukcija do četvrtog sprata, ozidani su zidovi prizemlja, prvog i drugog sprata, a u toku su radovi na konstrukciji petog sprata i priprema instalacija – naveo je gradonačelnik Novog Sada.

Prioritet će ovog puta imati samohrani roditelji sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju ili dece obolele od teških bolesti, kao i drugi građani bez nekretnine koji nemaju dovoljno sredstava da obezbede stan na tržištu (Žarko Mićin).

Imajući u vidu da je reč o stambenom kompleksu ukupne površine oko 15.000 kvadrata, bruto, odnosno oko 12.000 neto, realizacija projekta podeljena je u faze. Ukupna površina parcele je 2.465 metara kvadratnih, od kojih je pod objektom 2.441 kvadrat. Do sada su useljene dve zgrade sa po 27 stanova, raspoređenih na pet spratova, s tim da je poslednja etaža povučena. I dok su prve dve zgrade u osnovi pravougaonog oblika, lamela četiri je nepravilnog oblika, odnosno trougaona.

Na početak gradnje stambenog kompleksa za socijalno ugrožene čekalo se nekoliko godina, pošto je pre dobijanja građevinske dozvole trebalo izmeniti urbanističke planove, tako da je gradnja prve lamele (6) počela 2019. godine.

Kroz izgradnju stanova solidarnosti i prodaju takvih nekretnina ispod tržišne cene, Grad pomaže socijalno ugroženom stanovništvu. U lameli 6 vlasnici su zaključili kupoprodajne ugovore na 98.917 dinara po kvadratnom metru stambenog prostora, uz mogućnost otplate na 240 meseci, odnosno 20 godina, dok su kupci stanova u susednom objektu (lameli 5) izdvajali 116.774 dinara po kvadratu.

Gradnju poslednje u nizu lamele, iste spratnosti kao prethodne, Uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove poverila je firmama „MB projekt”, koja će obaviti 70 odsto posla, dok je „Intec” zadužen za 30 odsto, i to uglavnom instalaterskih radova. Vrednost investicije je 598.206.651 dinar.