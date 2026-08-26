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U novu školsku godinu OŠ "Jovan Cvijić", jedna od najstarijih lozničkih škola, ulazi sa modernom fiskulturnom salom na kojoj su radovi u završnoj fazi. Time je ispunjena želja brojnih generacija koje su prošle kroz ovu školu, sanjajući da časove fizičkog vaspitanja imaju u normalnim uslovima. Umesto stare sale, manje od 180 kvadrata, sagrađene početkom pedesetih godina prošlog veka, škola, posle nešto više od godinu i po dana od početka radova, dobija fiskulturnu salu od 1.000 kvadrata, u kojoj će đaci moći da se bave sportom na pravi način.

1/11 Vidi galeriju Nova fiskulturna sala OŠ "Jovan Cvijić" u Loznici Foto: Kurir/T.I.

U staroj sali nije bilo uslova za košarku, rukomet se igrao na jedan gol, a niska tavanica otežavala je i igranje odbojke. Kozlić, odskočna daska i greda bili su sprave za gimnastiku. Sada je sve potpuno drugačije - nova sala dimenzija je 44 sa 24 metra, odnosno nešto više od 1.000 kvadrata, sa uslovima za igranje rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica, kao i za gimnastiku.

- Ostalo je da se u salu postavi neophodna oprema, koševi, golovi i slično, što će biti završeno za koji dan. Biće postavljene unutrašnja, sklopiva, i spoljna tribina, semafori, kamere, alarmi, video-nadzor. Pre toga će biti finiširani poslovi na postavljanju PVC poda, trebalo bi da bude gotovo do nedelje, a urađena je i topla veza škole sa salom. Komisija za tehnički prijem treba da izađe početkom septembra i ta procedura će trajati neko vreme. Očekujemo da, ukoliko sve bude kako treba, ako ne pre, onda sala za upotrebu bude spremna od drugog polugodišta. Iznad nje sada imamo tri nova kabineta za tehničko, likovno i veronauku, koji se nalaze na oko dvesta kvadrata, i oni će učenike primiti od 1. septembra jer smo dobili privremenu dozvolu. Imamo nove sportske terene za košarku, odbojku, rukomet i mali fudbal, sa zaštitnom mrežom, i oni mogu da se koriste. Postavićemo još nekoliko dodatnih koševa, a tereni imaju reflektore tako da će ovde basket moći da se igra i u večernjim satima - kaže direktor škole Milenko Đurović i ističe da je ona i klimatizovana, što nije uobičajeno za školske fiskulturne sale.

Direktor škole Milenko Đurović Foto: Kurir/T.I.

U okviru sale, osim kancelarije za nastavnike, nalaze se i svlačionice za dečake i devojčice, odvojene tuš-kabine, kao i prostor za učenike sa smetnjama u razvoju. Salu gradi Vlada Srbije, vrednost investicije je oko 1,2 miliona evra, a škola je dobija po principu "ključ u ruke", dok je Grad Loznica učestvovao obezbeđenjem neophodne dokumentacije. Đurović kaže da je, osim izgradnje sale, uređen i deo stare školske zgrade do nje, odnosno topla veza za kabinete, a na tom delu su promenjeni stolarija, okrečene učionice, urađeni podovi, krov i fasada.

- Zahvaljujući gradskoj upravi, biće urađen i asfalt do školske zgrade u dvorištu, dobićemo nove klupe, kante za smeće i betonske stepenice do škole, pošto su postojeće dotrajale. Sve što je planirano je urađeno i ovo je značajno prvenstveno za našu školu, ali i decu i mlade iz ovoga kraja grada koji sada imaju mnogo bolje uslove za bavljenje sportom - dodaje direktor "Cvijićeve", koja ima i izdvojeno odeljenje u Voćnjaku.

Velika želja je ispunjena - posle sedam decenija učenici dobijaju odlične uslove za bavljenje sportom, a škola ujedno dobija i prikladan prostor za održavanje različitih svečanosti, sa čime su do sada takođe kuburili.