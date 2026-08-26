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Ruski avion "Iljušin" došao je da pomogne vatrogascima članovima DVD "Grudaš" i meštanima da ugase požar koji je tokom dana izbio u planinskom selu Bregovina pored Žitnog Potoka.

Već satima vatrogasci pokušavaju da ga ugase, ali kako je vatra zahvatila i četinarsku šumu, sve se brže širila poslednjih sat vremena.

- Sada je došao i avion, nadamo se da ćemo moći da obuzdamo vatru - kažu nam članovi DVD "Grudaš" koji su sa svim raspoloževim sredstvima i ljudstvom na terenu.

Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, požar je izazvao dečak koji se igrao.

Iako je vatra pretila da proguta nekoliko kuća u jednom od zaseoka ovog sela, vatrogasci i svi prisutni su uspeli da ih spasu, ali se onda požar proširio i na šumu.