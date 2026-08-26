Ruski avion "Iljušin" uključen je u gašenje požara koji je izbio u selu Bregovina kod Žitnog Potoka gde vatrogasci i meštani bore sa vatrenom stihijom
Gašenje požara
RUSKI "ILJUŠIN" ULETI U BUKTINJU KOD ŽITNOG POTOKA! Stravičan požar gutao četinarsku šumu kod Bregovine: Dramatična borba za kuće!
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Ruski avion "Iljušin" došao je da pomogne vatrogascima članovima DVD "Grudaš" i meštanima da ugase požar koji je tokom dana izbio u planinskom selu Bregovina pored Žitnog Potoka.
Već satima vatrogasci pokušavaju da ga ugase, ali kako je vatra zahvatila i četinarsku šumu, sve se brže širila poslednjih sat vremena.
- Sada je došao i avion, nadamo se da ćemo moći da obuzdamo vatru - kažu nam članovi DVD "Grudaš" koji su sa svim raspoloževim sredstvima i ljudstvom na terenu.
Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, požar je izazvao dečak koji se igrao.
Iako je vatra pretila da proguta nekoliko kuća u jednom od zaseoka ovog sela, vatrogasci i svi prisutni su uspeli da ih spasu, ali se onda požar proširio i na šumu.
Kurir.rs
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