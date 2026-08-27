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Povodom učešća Eparhije šabačke u organizaciji programa ovogodišnjeg Vukovog sabora u gradskoj upravi Loznice danas je održan sastanak gradonačelnice Dragane Lukić sa episkopom šabačkim Jerotejem. Razgovarano je o pripremi programa koji će biti održan u Manastiru Tronoša, kao jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih mesta lozničkog kraja, saopšteno je iz gradske uprave.

Poseban deo ovogodišnjeg, 93. Vukovog sabora biće posvećen obeležavanju praznika Prepodobnog Stefana Tronoškog. Na dan praznika, 17. septembra, u porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Manastiru Tronoša biće upriličena sveta liturgija, posle koje će uslediti prigodan kulturno-umetnički program. Na sastanku je istaknut značaj zajedničkog angažovanja Grada Loznice i Eparhije šabačke u očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, kao i povezivanja Vukovog sabora sa mestima i vrednostima koje su duboko utkane u identitet Jadra i čitavog lozničkog kraja, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Manastir Tronoša obeležio je 2017. sedam vekova postojanja kada je u prisustvu tadašnjeg patrijarha srpskog Irineja služena sveta arhijerejska liturgija i objavljena gramata o kanonizaciji Prepodobnog Stefana Tronoškog.

Ovogodišnji Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, biće održan od 14. do 20. septembra, u Loznici i Vukovom Tršiću. Ova svetkovinu koja čuva sećanja na lik i delo reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića (1787-1864) prvi put je održana u dvorištu Vukove, tada obnovljene i osveštane spomen-kuće 17. septembra 1933. i od tada se svake godine, uoči Male Gospojine, u Tršiću okupljaju poštovaoci njegovog dela.