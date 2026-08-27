Lekari su tokom prethodna 24 sata pregledali 52 odrasla pacijenta, a na javnim mestima intervenisali sedam puta.
Srbija
BURNA NOĆ U KRAGUJEVCU! Hitna pomoć imala pune ruke posla, najviše intervencija zbog alkoholisanih i povređenih pacijenata
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U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 35 terenskih intervencija – preko dana 26, a tokom noći devet. Istovremeno, lekari u ambulanti službe za hitnu medicinsku pomoć obavili su 52 pregleda odraslih osoba i to u toku dana 22, a preko noći 30 pregleda.
Na javnom mestu bilo je ukupno sedam intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, sa bolom u grudima, oboleli od karcinoma i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti u alkoholisanom stanju i sa povredama - kažu u kragujevačkom ZUM-u.
Kurir.rs
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