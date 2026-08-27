HAVARIJA U KRAGUJEVCU, PUKAO MAGISTRALNI CEVOVOD! Čitava naselja ostala bez vode, na ulicama potop, cisterne postavljene na tri lokacije (FOTO)
Tokom jutarnjih sati došlo je do velike havarije na magistralnom cevovodu na teritoriji grada Kragujevca kada je pukla cev prečnika oko 50 centimetara. Na ulicama je nastao potop, a više naselja ostalo je bez vode.
Bez vode su trenutno potrošači u naseljima Šumarice i Višnjak, kao i u delovima Stanova, Korićana i Erdeča.
- Na teren su odmah upućene nadlžne ekipe koje čine sve u što je u njihovoj moći da što pre saniraju kvar. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje u večernjim časovima. Nakon ponovnog puštanja vode u sistem moguće je blago zamućenje, pa se građanima preporučuje da vodu ispuste dok se ne izbistri - potvrđeno je za RINU.
Da bi se ova situacija olakšala građanima, cisterne sa pijaćom vodom postavljene su na tri lokacije i to kod Doma zdravlja u Stanovu, na okretnici autobusa u Kozujevu i u naselju Erdeč, u Ulici Partizanskih kurira kod Trnave.
Kurir.rs/RINA