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Tokom jutarnjih sati došlo je do velike havarije na magistralnom cevovodu na teritoriji grada Kragujevca kada je pukla cev prečnika oko 50 centimetara. Na ulicama je nastao potop, a više naselja ostalo je bez vode.

Bez vode su trenutno potrošači u naseljima Šumarice i Višnjak, kao i u delovima Stanova, Korićana i Erdeča.

- Na teren su odmah upućene nadlžne ekipe koje čine sve u što je u njihovoj moći da što pre saniraju kvar. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje u večernjim časovima. Nakon ponovnog puštanja vode u sistem moguće je blago zamućenje, pa se građanima preporučuje da vodu ispuste dok se ne izbistri - potvrđeno je za RINU.

Da bi se ova situacija olakšala građanima, cisterne sa pijaćom vodom postavljene su na tri lokacije i to kod Doma zdravlja u Stanovu, na okretnici autobusa u Kozujevu i u naselju Erdeč, u Ulici Partizanskih kurira kod Trnave.