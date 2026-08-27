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Knjaževčanin Ljubiša Milisavljević postao je popularan ni kriv ni dužan, samo što je kupio mercedes za grobno mesto.

- Ma šta je tu čudno. Odavno sam to planirao. Nažalost, moj rođeni brat je preminuo pre sedam meseci, pa sam sve morao da ubrzam, i grobnicu sam završio i stubove udario... - kaže nam Ljubiša.

On je otišao da kupi mercedes, rekao zbog čega ga kupuje...

1/4 Vidi galeriju Knjaževčanin kupio mercedes za grobno mesto Foto: Kurir/S.B., TikTok/cooa_polovni_automobili, Kurir/S.B.

- I onda je došao neki čovek, pitao jel može da me snimi za TikTok, ja rek’o može i tako kažu sad me videlo na hiljade ljudi, i ne znam šta je tu toliko čudno.

Na snimku, Ljubiša sve priča. Kaže kako su on i brat skoro celog života vozili mercedese, da će ovaj kupljeni napuniti gorivom, pa kad dođe bratu da zapali sveću upaliće kola da malo porade, a deci je rekao da na svakih 10 godina stavljaju nove gume.

- Mercedes će biti oko metar iznad zemlje na četiri stuba. Uteraćemo ga u rikverc. Biće tik pored grobnice. Staviću kamere u slučaju da neko pokuša da ga ukrade. Inače, iako imam auto (mercedes, naravno), ja se vozim i ovim koji sam kupio za groblje. Naše grobno mesto je u obližnjem selu gde smo odrasli, tako da će i mercedes biti u tom selu - kaže ovaj čovek.

Inače, Ljubiša se bavi ugostiteljstvom sa šatorom koji prima oko 400 ljudi i godišnje ode na oko 20 vašara u Srbiji.



