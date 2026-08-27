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Nakon velike havarije na magistralnom cevovodu u Kragujevcu, došlo je do novog kvara na vodovodnoj mreži u Gornjem Milanovcu. Zbog pucanja brezanskog glavnog magistralnog cevovoda u Ločevcima, bez vode je ostao veliki broj korisnika u okolnim selima.

Prekid u vodosnabdevanju pogodio je Breznu, Beršiće, deo Loznja, Ozrem i Ločevce, kao i Takovo, i to u nižoj i višoj zoni. Bez vode su i Donji Branetići, Ljevaja, Vrnčani, Klatičevo, deo Ljutovnice, Semedraž, Šarani i Savinac.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, a prema informacijama koje prenosi RTS, normalizacija vodosnabdevanja na ovim područjima očekuje se tokom sutrašnjeg dana.

Novu havariju dodatno otežava činjenica da se Gornji Milanovac već suočava sa problemima u vodosnabdevanju. Zbog loše hidrološke situacije i smanjenog dotoka vode iz vodosistema "Rzav", u toj opštini već šesnaesti dan na snazi su restrikcije, i to po 12 sati dnevno za dve grupe korisnika.

Iz JKP "Gornji Milanovac" navode da raspored isključenja po grupama ostaje nepromenjen.