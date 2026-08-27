Slušaj vest

Nakon velike havarije na magistralnom cevovodu u Kragujevcu, došlo je do novog kvara na vodovodnoj mreži u Gornjem Milanovcu. Zbog pucanja brezanskog glavnog magistralnog cevovoda u Ločevcima, bez vode je ostao veliki broj korisnika u okolnim selima.

Prekid u vodosnabdevanju pogodio je Breznu, Beršiće, deo Loznja, Ozrem i Ločevce, kao i Takovo, i to u nižoj i višoj zoni. Bez vode su i Donji Branetići, Ljevaja, Vrnčani, Klatičevo, deo Ljutovnice, Semedraž, Šarani i Savinac.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, a prema informacijama koje prenosi RTS, normalizacija vodosnabdevanja na ovim područjima očekuje se tokom sutrašnjeg dana.

Novu havariju dodatno otežava činjenica da se Gornji Milanovac već suočava sa problemima u vodosnabdevanju. Zbog loše hidrološke situacije i smanjenog dotoka vode iz vodosistema "Rzav", u toj opštini već šesnaesti dan na snazi su restrikcije, i to po 12 sati dnevno za dve grupe korisnika.

Iz JKP "Gornji Milanovac" navode da raspored isključenja po grupama ostaje nepromenjen.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteSrbijaHAVARIJA U KRAGUJEVCU, PUKAO MAGISTRALNI CEVOVOD! Čitava naselja ostala bez vode, na ulicama potop, cisterne postavljene na tri lokacije (FOTO)
Vodovod Havarija
SrbijaLJUBIŠA KUPIO SEBI MERCEDES ZA GROBNO MESTO! Kad dođe bratu da zapali sveću, upaliće i kola da malo porade! "Rekao sam deci da menjaju gume na svakih 10 godina"
Knjaževac mercedes grobnica
SrbijaBURNA NOĆ U KRAGUJEVCU! Hitna pomoć imala pune ruke posla, najviše intervencija zbog alkoholisanih i povređenih pacijenata
hitna pomoc.jpg
SrbijaDEČJE IGRALIŠTE U ČELAREVU ISPOLIVALI ULJEM?! Sramota, meštani zgroženi tim divljačkim činom a tu se svakodnevno igraju sva njihova deca (VIDEO)
Screenshot 2026-08-26 105748.png