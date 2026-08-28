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Vodosnabdevanje u zapadnoj Srbiji i dalje je otežano zbog suše i smanjenog dotoka sa sistema "Rzav", kroz koji trenutno protiče oko 570 litara vode u sekundi.

Čačak je danas ušao u 24. dan restrikcija i dobija oko 305 litara u sekundi. Svi bunari su uključeni, ali se u večernjim satima beleži pad pritiska.

Najteže je u Arilju, koje dobija svega 44 litra u sekundi. Tri cisterne, kapaciteta po deset tona, dopremaju vodu u rezervoare gradskog sistema.

- Kao pomoć, tri cisterne sa po 10 tona vode dopremaju vodu u rezervoare ariljskog sistema, kako bi se ublažile posledice nestašice i obezbedilo snabdevanje građana - rekao je za RINU Marko Milojević, v. d. direktora JKP "Zelen" u Arilju.

U Gornjem Milanovcu raspored restrikcija ostaje nepromenjen, dok u Lučanima za sada nema većih problema. Nadležni apeluju na građane da vodu koriste samo za osnovne potrebe, a poboljšanje se očekuje tek sa obilnijim padavinama.