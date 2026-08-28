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Carinici svakodnevno pretresom vozila nalaze bukvalno na sve i svašta, od droge, oružja, do nakita, markirane garderobe, šverca ljudi…

Ali ono što su otkrili carinici na graničnom prelazu Srbija i Bugarske Vrška čuka, i danas se prepričava sa smehom iako se sve desilo pre nepunih sedam godina. Bilo je to najneobičnije otkriće šverca, ali i krajnje komično jer su carinici jurili cirkuske životinje po livadama (bar se tako prepričava).

Inače, ovaj granični prelaz udaljen je od Zaječara oko 12 kilometara.

Carinici su svoje otkriće ovako prepričavali:

- Iz Bugarske je ka Srbiji išao ’’audi’’. U njemu su bila četvorica muškaraca, a pregledom pasoša ustanovili smo da su sva četvorica iz Zaječara. Rutinski smo pregledali vozilo, sve je bilo u redu, kad najednom iz pravca gepeka počeše neki zvuci koji su nas bukvalno zapanjili, ali i trgli jer su bili neprepoznatljivi, kao da se neko ujedno dere, vrišti,ciči… - pričali su tada, a i sada, carinici.

Oni su odmah kazali vozaču da otvori gepek.

Foto: Cirk Balkanski

- Čim smo mu to kazali, on je u sekundi dao gas do daske i počeo da vozi ka Zaječaru ogromnom brzinom. Sreća pa je vozač usled te brzine malo skrenuo sa puta i uspeo da zaglavi ’’audi’’ u blatu. Četvorica muškaraca su odmah brzo izašla iz automobila i zgrabila kutije iz gepeka.

- Držali su kutije trčeći, a onda je iz kutija iskočila jedna mačka i dve lisice. Nismo mogli da verujemo, ostali smo bukvalno šokirani. Inače, lisice su uhvaćene dok je mačka uspela da nam pobegne – govore carinici.

Nakon hapšenja, sve se otkrilo.

- Njih četvorica su ukrali dve dresirane lisice i jednu dresiranu persijsku mačku iz bugarskog cirkusa „Cirk Balkanski“. Inače, ove tri životinje su vlasništvo cirkuske artistkinje S.K. koja sa njima izvodi svoju tačku. Zaječarci su dan pre prelaska granice izvršili krađu, a bugarski cirkus je odmah raspisao nagradu za vraćanje ovih životinja.

Četvorici Zaječaraca tada je određen pritvor do 48 sati, a zbog čega su ukrali ove životinje samo oni znaju.