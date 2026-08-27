POMOZITE, HITNO SU JOJ POTREBNI TROMBOCITI! Pomozimo Gordani Stanković iz Lipničkog Šora
Kako je navedeno, pomoći mogu zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina čija telesna težina je veća od 50 kilograma i dobrog su opšteg zdravstvenog stanja. Trombocite ne mogu dati žene koje su rađale. Da bi neko mogao postati davalac trombocita, najpre se mora se obaviti testiranje (radnim danom od osam do pola jedanaest pre podne), a trombociti se daju u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, u Beogradu
Radno vreme za davaoce je od ponedeljka do petka, od 7 do 19, a subotom od 8 do 15 časova, navodi se u apelu. Prilikom dolaska u Institut obavezno treba naglasiti da su trombociti za Gordanu Stanković i pozvati se na broj protokola 4376. Kontakt osoba sa sve detaljnije informacije je Svetlana Ilić (0642006586), stoji u apelu.
Kurir.rs