Kako je navedeno, pomoći mogu zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina čija telesna težina je veća od 50 kilograma i dobrog su opšteg zdravstvenog stanja. Trombocite ne mogu dati žene koje su rađale. Da bi neko mogao postati davalac trombocita, najpre se mora se obaviti testiranje (radnim danom od osam do pola jedanaest pre podne), a trombociti se daju u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, u Beogradu