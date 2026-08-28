Zdravstveni centar Loznica organizuje preventivne preglede u Zdravstvenoj stanici u Lešnici, a građani mogu da dođu bez uputa i prethodnog zakazivanja.
Srbija
NEUROLOŠKI PREGLEDI BEZ ZAKAZIVANJA! U Lešnici će građani moći da obave preventivni pregled, evo svih detalja
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Zdravstveni centar Loznica organizovaće 1. septembra preventivne neurološke preglede u Zdravstvenoj stanici u Lešnici, saopšteno je iz te ustanove.
Preglede će obavljati dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i specijalista neurologije. Građanima će pružiti stručne savete, obaviti neurološki pregled i, ukoliko bude potrebno, preporučiti dalju dijagnostiku i lečenje.
Foto: Ilustracija ZC Loznica
Iz Zdravstvenog centra Loznica navode da su pregledi namenjeni građanima Lešnice i okolnih mesta, posebno onima koji imaju tegobe koje mogu ukazivati na neurološke poremećaje.
Pregledi su besplatni i nije potrebno prethodno zakazivanje, a počinju u 10 časova.
Kurir.rs
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