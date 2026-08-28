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Akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica od srede je, po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja, započela Dobrotvorna ustanova Eparhije šabačke ''Sveti Filaret Milostivi'' pri svim hramovima u Šapcu i Loznici.

Oni koji žele das učestvuju mogu podariti velike i male sveske, olovke, hemijske, bojice, blokove, tempere, vodene boje, lenjire, šestare, pernice i rančeve.

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Foto: T.Ilić

Školski pribor može se pokloniti zaključno sa šestim septembrom, a sve dodatne informacije građani mogu dobiti od svog parohijskog sveštenika, saopšteno je iz Eparhije šabačke.

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