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Skupština grada Sremska Mitrovica usvojila je odluku o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks baterijskih skladišta električne energije kod Laćarka, čime je pokrenuta planska procedura za jedan od velikih projekata skladištenja energije koji se razvijaju u Srbiji.

Budući kompleks planiran je između državnog puta IIА reda broj 123 i transformatorske stanice „Sremska Mitrovica 2“, na granici katastarskih opština Laćarak i Sremska Mitrovica.

Preliminarni obuhvat plana iznosi čak 23,37 hektara. Obuhvaćeno je poljoprivredno zemljište zapadno, južno i istočno od transformatorske stanice, kao i parcele državnog puta i kanalskog zemljišta.

Baterije do 50 MW i 120 MWh

Razmere budućeg projekta najbolje pokazuju podaci navedeni u odluci.

Cilj izrade plana je ispitivanje prostornih mogućnosti i stvaranje planskog osnova za izgradnju kompleksa baterijskih skladišta električne energije, koji bi bio priključen na prenosni sistem preko transformatorske stanice „Sremska Mitrovica 2“ naponskog nivoa 400/220/110 kV.

Dokument predviđa procenjenu pojedinačnu maksimalnu instalisanu snagu i maksimalni instalisani kapacitet od 50 MW/120 MWh.

Baterijska skladišta predstavljaju jedan od ključnih elemenata savremenih elektroenergetskih sistema. Omogućavaju da se električna energija sačuva u periodima kada je proizvodnja veća, a zatim vrati u mrežu kada proizvodnja opadne ili potrošnja poraste.

To je posebno značajno sa povećanjem proizvodnje struje iz solarnih i drugih obnovljivih izvora energije.

Foto: D.Š.

Investitor ima ambiciozan rok

Iza inicijative stoji privatni investitor, koji će finansirati i izradu planskog dokumenta.

Nosilac izrade plana je Grad Sremska Mitrovica, dok je posao poveren JP „Urbanizam“. U odluci je navedeno da se izrada finansira iz drugih izvora, odnosno sredstvima poznatog investitora.

Rok za izradu plana je 90 dana od pribavljanja potrebnih podloga i svih relevantnih podataka nadležnih javnih preduzeća i institucija.

Kako Kurir saznaje, plan investitora je da projekat baterijskog skladišta bude realizovan u naredne dve godine.

Dalja realizacija zavisiće i od propisa kojima se uređuju skladištenje, korišćenje i plasman električne energije.

U planu i nove solarne elektrane

Veliko baterijsko skladište nije jedina energetska investicija koja se priprema na ovom području.

Kako Kurir saznaje, na teritoriji Sremske Mitrovice postoje i novi zahtevi za izgradnju solarnih elektrana.

Upravo kombinacija solarnih elektrana i velikih baterijskih sistema predstavlja jedan od modela budućeg energetskog sistema – višak struje proizveden tokom perioda intenzivne proizvodnje može da se skladišti, a zatim isporuči mreži kada je energija potrebnija.

Sledi javni uvid

Usvajanje odluke u Skupštini grada ne znači da izgradnja baterijskog kompleksa odmah počinje. Njome je pokrenuta izrada Plana detaljne regulacije, nakon čega sledi propisana procedura.

Materijal će najpre biti izložen na ranom javnom uvidu u trajanju od 15 dana, a nacrt plana, nakon stručne kontrole, biće izložen na javni uvid 30 dana.

Za izradu plana predviđena je i strateška procena uticaja na životnu sredinu.