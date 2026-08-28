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Havarija na magistralnom cevovodu u Kragujevcu, zbog čega je nekoliko naselja ostalo bez vode, sanirana je.

Ekipe JKP "Vodovod i kanalizacija" otklonile su novi kvar na magistralnom cevovodu u Ulici Drage Todorović, kod Stare zvezde, gde se havarija desila i pre sedam dana.

Prema rečima direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Nebojše Jakovljevića, do novog kvara došlo je usled velike potrošnje i velikih brzina vode u magistralnom cevovodu, koji je star više od 80 godina. S obzirom na starost cevovoda, prilikom otklanjanja prethodnog kvara Jakovljević je ukazao na mogućnost novih pucanja.

Foto: grad Kragujevac

- Bez vode je danas ostalo oko dve hiljade domaćinstava, što je znatno manje nego prilikom prethodnog kvara. Najbliža domaćinstva će uskoro dobiti vodu, a potpuna stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje oko 18 časova. Ovaj magistralni cevovod snabdeva vodom veliki broj naselja – Šumarice, deo Aerodroma, Stanovo, Kozujevo i Erdeč, odnosno oko 15 odsto stanovnika Kragujevca - rekao je Jakovljević.

Jakovljević je ukazao da je distributivna mreža JKP "Vodovod i kanalizacija" duga više od 600 kilometara, a prosečna starost vodovodnog sistema u Kragujevcu je preko 40 godina. Vodovodni sistemi Grošnica, Morava i Gruža građeni su u različitim periodima – od vremena pre Drugog svetskog rata do osamdesetih godina prošlog veka. On je dodao da su magistralni pravci sa Morave i Gruže dugi oko 25 kilometara, a sa Grošnice oko 12 kilometara, što zahteva značajna finansijska sredstva za njihovu zamenu.

Foto: grad Kragujevac

Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja, moguće je prolazno zamućenje vode. Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" preporučuju građanima da u tom slučaju puste vodu da istekne nekoliko minuta, nakon čega će biti bezbedna za upotrebu.