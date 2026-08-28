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Po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja u hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici u subotu će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi ''Podari krv-spasi život''. Ovom akcijom, i prvom ovakvom saradnjom, završava se Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, saopšteno je iz lozničkog Crvenog krsta.

Tokom trajanja Letnje kampanje Crveni krst Loznica je od 15. juna do 28. avgusta organizovao jedanaest akcija dobrovoljnog davanja krvi u svojim prostorijama, kao i četiri vanredne, dve sa kompanijom Lidl, i po jednu u MZ Lešnica, i sa Asocijacijom udruženja dobrovoljnih davalaca krvi u Tekerišu. Tokom tog perioda prikupljena je 501 jedinica krvi.

- U okviru pojačanih aktivnosti da se nadomesti letnji deficit krvi, obratili smo se Starolozničkoj crkvenoj opštini sa molbom da nam izađe u susret i pomogne u promociji i omasovljavanju dobrovoljnog davanja krvi, ali i u organizovanju takve akcije u njihovom prostoru. Nakon dobijanja blagoslova episkopa šabačkog Jeroteja zakazali smo akciju za subotu, u Pokrovskoj crkvi u vremenu od 10 do 14 časova – navodi Borka Petković-Jevtić, sekretar Crvenog krsta Loznice.

Inače, današnjoj, redovnoj akciji četvrtkom, održanoj u prostorijama ove humanitarne organizacije u Loznici u saradnji sa Institutom za tranfuziju krvi Srbije, odazvalo se 46 osoba, krv su dale 44, od toga osam žena i isto toliko njih je to učinilo prvi put, dok su dve osobe odbijene iz medicinskih razloga.