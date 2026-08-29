"Acinu zelenu učionicu" posetila je sa saradnicima gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i najmlađim Lešničanima podelila košarkaške i fudbalske lopte i družila se sa njima, saopšteno je iz gradske uprave. Sa Aleksandrovim roditeljima Zoricom i Milojkom razgovarala je o daljem uređenju prostora i podršci Grada u nabavci mobilijara, kako bi dobio dodatne sadržaje za decu koja se na tom mestu rado okupljaju. Aleksandrovi roditelji osnovali su Humanitarno udruženje "Misija Aleksandar", želeći da nastave ono što je njihov sin tokom života nesebično davao, znanje, pažnju i vreme posvećeno deci i mladima.