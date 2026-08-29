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U znak sećanja na prerano preminulog Aleksandra Trifunovića (1986-2025), profesora srpskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi u Loznici, u lešničkim Lukama, uređena je "Acina zelena učionica", kutak namenjen deci, njihovom druženju, učenju i boravku u prirodi.

"Acinu zelenu učionicu" posetila je sa saradnicima gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i najmlađim Lešničanima podelila košarkaške i fudbalske lopte i družila se sa njima, saopšteno je iz gradske uprave. Sa Aleksandrovim roditeljima Zoricom i Milojkom razgovarala je o daljem uređenju prostora i podršci Grada u nabavci mobilijara, kako bi dobio dodatne sadržaje za decu koja se na tom mestu rado okupljaju. Aleksandrovi roditelji osnovali su Humanitarno udruženje "Misija Aleksandar", želeći da nastave ono što je njihov sin tokom života nesebično davao, znanje, pažnju i vreme posvećeno deci i mladima.

Inače, "Misija Aleksandar" organizovala je proletos prvi "Dečji festival – Acini dani" koji je okupio veliki broj dece, mladih i njihovih roditelja na celodnevnom druženju ispunjenom brojnim aktivnostima.

Kurir.rs

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