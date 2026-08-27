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Na području grada Vranja danas se razbuktala teška borba sa vatrenom stihijom. Tokom popodnevnih sati izbio je veći požar u selu Srednji Del, gde su se vodile najveće bitke kako bi se od plamena sačuvala domaćinstva i stambeni objekti.

Prema informacijama Gradskog štaba za vanredne situacije, situacija u Srednjem Delu trenutno je stabilizovana zahvaljujući ogromnim naporima spasilaca, ali se požar u međuvremenu spustio ka mestu Zelena bara. Zbog ozbiljnosti situacije i pristupačnosti terena, u akciju su bila uključena i tri helikoptera koja su iz vazduha gasila vatru.

Sprečavanje širenja požara zahtevalo je potpunu mobilizaciju na terenu. Pored vatrogasnih jedinica i predstavnika Gradskog štaba za vanredne situacije, učešće su uzeli i radnici JKP "Komrad", Šumskog gazdinstva Vranje ("Srbijašume"), kao i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Beli most".

1/3 Vidi galeriju Požar kod Vranja u Srednjem Delu Foto: Foto: Kurir.rs/T. S.

Neocenjivu pomoć pružio je i sam narod – meštani sela Tibužde, Srednji Del i Barelić proveli su ceo dan na terenu rame uz rame sa vatrogascima, dajući sve od sebe da zaustave širenje plamena.

Istovremeno, aktivan je i požar u selu Lukovo, koji je izbio još u nedelju popodne. Nadležne službe potvrdile su da se ovaj požar trenutno ne nalazi u blizini stambenih objekata i da kuće za sada nisu ugrožene, ali su mehanizacija i spasioci i dalje na oprezu kako bi sprečili njegovo dalje širenje.