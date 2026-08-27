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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju četiri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid-drumski ka Hrvatskoj i prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini kamioni čekaju dva sata.

Automobili na graničnim prelazma Gradina na ulazu u Srbiju iz Bugarske i na prelazu Horgoš iz Mađarske čekaju sat vremena, a na prelazu Preševo iz Severne Makedonije 40 minuta.Zadržavanja od pola sata za automobile su na granici Kelebija iz Mađarske i Batrovci iz Hrvatske ka Srbiji.

Na granici sa Crnom Gorom automobili čekaju 20 minuta na ulazu u Srbiju.

Kurir/Beta

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