Automobili na graničnim prelazma Gradina na ulazu u Srbiju iz Bugarske i na prelazu Horgoš iz Mađarske čekaju sat vremena, a na prelazu Preševo iz Severne Makedonije 40 minuta.Zadržavanja od pola sata za automobile su na granici Kelebija iz Mađarske i Batrovci iz Hrvatske ka Srbiji.