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Vatrogasci iz Rumunije spremno su dočekali poziv za pomoć koji je Srbija uputila Evropskoj uniji. Rumunski helikopteri su posle svega nekoliko sati počeli da gase požar u Deliblatskoj peščari, a odmah zatim stigle su i njihove kolege u vatrogasnim vozilima. Među njima je i grupa vatrogasaca srpskog porekla.

Borba na terenu je neumoljiva – rumunski vatrogasci priznaju da se sa ovako specifičnim podzemnim požarom u pesku do sada nisu susretali.

"Drveće gori i iznad i ispod peska. Dešava se da taman ugasimo požar na jednom mestu i on na istom bukne za dva-tri sata", objašnjava pukovnik Oprijan Ovidiju, komandant rumunskog tima.

Foto: Printskrin RTS 1

Vatrogasci srpskog porekla u rumunskom timu

U ovoj humanoj misiji posebnu emociju nose vatrogasci iz Rumunije koji su srpskog porekla. Čim je stigao poziv za pomoć iz Srbije, bez razmišljanja su se dobrovoljno prijavili.

Jedan od njih je i Miladin Nedić, koji nije prvi put u Srbiji.

"Prva moja reakcija je bila da sam kazao mom komandantu jedinice – metni me na listu, hoću da sam prvi tamo", kaže Nedić.

Davor Tomić ističe da se na prvi poziv, kada je trebalo da se sakupi grupa koja će ići da gasi požar u Srbiji, javilo sedam-osam kolega koji su srpskog porekla.

"Svi su želeli da dođu da pomognu", kaže Tomić.

Dok vatrogasci danonoćno voze smene i gase vatru koja tinja duboko pod peskom, meštani se trude da im ništa ne zafali.

Belocrkvanska zajednica dočekala ih je raširenih ruku, a u Grebencu, gde većinsko stanovništvo čine upravo Rumuni, komšije iz susedne države dočekane su uz iskren stav: "Pa to su naši ljudi".

Foto: Printskrin RTS 1

Škola kao komandni centar

Grebenačka škola postala je komandni centar solidarnosti, gde se kuvaju topla jela koja se vatrogascima odnose na teren.

"Tu spremamo za ljude sa terena, dobrovoljce, vatrogasce, za naše, za našu braću iz Rumunije. Ko god dođe, ovde može da dođe da se posluži, da nešto pojede, tu držimo i piće hladno. Grebenac je prijateljski nastrojen prema svima, pogotovo u ovakvim situacijama kada eto desilo se šta se desilo i mislim da treba svi da pomognemo jedni drugima", naglašava Aleksandra Popa iz Grebenca

Miladin Nedić, vatrogasac iz Rumunije, kaže da o njima brinu izvanredno.

"Ne nam fali ništa, imamo sve što nam treba, imamo suviše", kaže Nedić.

I dok vatra u peščari polako popušta pod naletom spasilaca, u Grebencu i Beloj Crkvi ostaje svedočanstvo o prijateljstvu koje ne poznaje granice i koje je uvek jače od svake stihije.