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Povodom slave Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu danas počinju tradicionalne Gospojinske svečanosti, sa blagoslovom mitropolita šumadijskog gospodina Jovana.

Duhovna i kulturno-umetnička manifestacija, koja se ove godine organizuje 17. put, na Veliku Gospojinu počinje Svetom liturgijom, a nastavlja se Smotrom narodnog stvaralaštva u porti Saborne crkve.

Foto: Kurir/D.

Na praznik, posvećen prelasku Majke Božije u večni život, od 18 časova počinje Velikogospojinsko veče, na kome će ove godine besediti prezviter dr Oliver Subotić, teolog. Nakon besede, na bini u porti Saborne crkve biće održan kulturno-umetnički program, na kome će nastupiti etno grupa "Sedef", glumac Knjaževsko-srpskog teatra Avram Cvetković, kao i folklorni ansambl i narodni orkestar Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" iz Kragujevca.

Gospojinske svečanosti uobičajeno traju do praznika Roždestva Presvete Bogorodice, odnosno Male Gospojine. U tom periodu biće priređeni raznovrsni programi – duhovne tribine i poučna predavanja, a za đake osnovnih i srednjih škola nagrađene na likovnom i literarnom konkursu posvećenom Presvetoj Bogorodici i ove godine biće organizovano nagradno putovanje do znamenitih srpskih manastira.

Foto: Kurir/D.

Na završnoj svečanosti biće izveden program koji pripremaju šumadijski osnovci i srednjoškolci.

Gospojinske svečanosti organizuju se pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca i Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije.