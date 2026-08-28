Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 43 intervencije na terenu - 28 tokom dana i 15 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 48 pregleda odraslih osoba - 24 tokom dana i isto toliko tokom noći.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa bolom u grudima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti u alkoholisanom stanju, sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma - navode u ZUM-u Kragujevac.