U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 48 odraslih osoba, dok je 11 intervencija bilo na javnim mestima.
Srbija
BURNA 24 SATA U KRAGUJEVCU: Hitna pomoć imala 43 intervencije, tokom noći najviše bilo alkoholisanih pacijenata
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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 43 intervencije na terenu - 28 tokom dana i 15 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 48 pregleda odraslih osoba - 24 tokom dana i isto toliko tokom noći.
Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa bolom u grudima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti u alkoholisanom stanju, sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma - navode u ZUM-u Kragujevac.
Kurir.rs
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