Slušaj vest

Akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica od srede je, po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja, započela u Dobrotvornoj ustanovi Eparhije šabačke "Sveti Filaret Milostivi" pri svim hramovima u Šapcu i Loznici.

Oni koji žele da učestvuju mogu podariti velike i male sveske, olovke, hemijske olovke, bojice, blokove, tempere, vodene boje, lenjire, šestare, pernice i rančeve.

LOZNICA - Akcija.jpg
Foto: T.Ilić

Školski pribor može se pokloniti zaključno sa 6. septembrom, a sve dodatne informacije građani mogu dobiti od svog parohijskog sveštenika, saopšteno je iz Eparhije šabačke.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaNAJNEOBIČNIJA ZAPLENA CARINIKA VRŠKE ČUKE U POSLEDNJIH 10 GODINA: I dan-danas se prepričava kako su Zaječarci ukrali dresirane lisice iz cirkusa u Bugarskoj
bugarski cirkus dresirana persijska mačka
SrbijaGOSPOJINSKE SVEČANOSTI POČINJU DANAS U KRAGUJEVCU: Bogat program do Male Gospojine, evo šta sve očekuje građane
1787898686308.jpg
SrbijaNEUROLOŠKI PREGLEDI BEZ ZAKAZIVANJA! U Lešnici će građani moći da obave preventivni pregled, evo svih detalja
menopauza-pregled-kod-lekara-shutterstock-2170691709.jpg
SrbijaALARMANTNA SITUACIJA SA VODOM! U Arilju najkritičnija situacija, čitava zapadna Srbija se muči sa nestašicom, cisterne pune rezervoare
Arilje cisterna