Akcija po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja traje do 6. septembra, a pribor se prikuplja u svim hramovima u Šapcu i Loznici.
Srbija
POČELA VELIKA HUMANITARNA AKCIJA U ŠAPCU I LOZNICI: Prikuplja se školski pribor za decu iz ugroženih porodica
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Akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica od srede je, po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja, započela u Dobrotvornoj ustanovi Eparhije šabačke "Sveti Filaret Milostivi" pri svim hramovima u Šapcu i Loznici.
Oni koji žele da učestvuju mogu podariti velike i male sveske, olovke, hemijske olovke, bojice, blokove, tempere, vodene boje, lenjire, šestare, pernice i rančeve.
Foto: T.Ilić
Školski pribor može se pokloniti zaključno sa 6. septembrom, a sve dodatne informacije građani mogu dobiti od svog parohijskog sveštenika, saopšteno je iz Eparhije šabačke.
Kurir.rs
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