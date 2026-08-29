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Akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica od srede je, po blagoslovu episkopa šabačkog Jeroteja, započela u Dobrotvornoj ustanovi Eparhije šabačke "Sveti Filaret Milostivi" pri svim hramovima u Šapcu i Loznici.

Oni koji žele da učestvuju mogu podariti velike i male sveske, olovke, hemijske olovke, bojice, blokove, tempere, vodene boje, lenjire, šestare, pernice i rančeve.

Foto: T.Ilić

Školski pribor može se pokloniti zaključno sa 6. septembrom, a sve dodatne informacije građani mogu dobiti od svog parohijskog sveštenika, saopšteno je iz Eparhije šabačke.