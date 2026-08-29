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Skupština grada Sremska Mitrovica usvojila je dve odvojene odluke o izradi planova detaljne regulacije – za radnu zonu "Vašarište" i radnu zonu Kuzmin.

Prva zona obuhvata oko 6,23 hektara i nalazi se na severozapadnom obodu Kuzmina, između državnog puta II A reda broj 120 i auto-puta A3/E-70.

Planom su obuhvaćene parcele 22/1 i 21, kao i deo parcele 2578, odnosno deo državnog puta 120, sa kojeg je predviđen pristup budućoj zoni.

Druga radna zona planirana je na južnom obodu Kuzmina, na površini od oko 6,49 hektara, van granice građevinskog područja naselja.

Sa zapadne strane ovog prostora prolazi državni put IB reda broj 19, a pristup je moguć sa državnog i okolnih nekategorisanih puteva.

Na ovoj lokaciji trenutno se nalazi asfaltna baza kompanije Tašjapi.

Namena tek treba da bude određena

Iako se stvaraju uslovi za razvoj više od 12 hektara radnih zona, još nije poznato šta će na ovim lokacijama konkretno biti građeno.

U obe odluke navedeno je da je cilj izrade planova stvaranje planskog osnova za formiranje radnih zona, dok će pretežna namena prostora biti naknadno definisana.

To znači da usvajanje odluka ne predstavlja početak gradnje, niti su njima određeni budući investitori.

Kuzmin dobija sve značajniji saobraćajni položaj

Planiranje novih radnih zona vremenski se poklapa sa završetkom auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, dužine oko 18 kilometara.

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1/28 Vidi galeriju Auto-put Sremska Rača - Kuzmin u završnoj fazi Foto: Putevi Srbije

Nova saobraćajnica povezuje područje Kuzmina i postojeći auto-put A3/E-70 sa Sremskom Račom i granicom prema Bosni i Hercegovini, a predstavlja deo buduće putne veze Beograd–Sarajevo.

Upravo saobraćajni položaj mogao bi da bude jedna od najvećih prednosti budućih radnih zona: „Vašarište“ se nalazi između državnog puta 120 i A3/E-70, dok je druga zona uz državni put 19.

To ne znači da su nove radne zone formirane zbog auto-puta, niti dokumentacija garantuje dolazak investitora, ali kombinacija novih planskih površina i bolje saobraćajne povezanosti povećava razvojni potencijal Kuzmina.

I u samim planskim dokumentima kao pozitivan efekat formiranja radnih zona navodi se stvaranje radnih kompleksa i povećanje potencijala Kuzmina i teritorije grada Sremska Mitrovica.

Izrada oba plana poverena je JP "Urbanizam" iz Sremske Mitrovice, a predviđeni rok je 180 dana od pribavljanja potrebnih podloga i podataka nadležnih institucija.