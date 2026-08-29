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Zbog redovnog godišnjeg čišćenja, dezinfekcije i zamene vode, kao i izvođenja neophodnih tehničkih radova na održavanju sistema, Gradski bazen u Užicu neće raditi od utorka 1. septembra 2026. godine.

- Ove aktivnosti se sprovode u skladu Pravilnika o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti, a sve u cilju očuvanja kvaliteta usluga i obezbeđivanja bezbednih i zdravstveno ispravnih uslova za korisnike – navodi u Ustanovi "Veliki park", koja je nadležna za gradski bazen.

Foto: Kurir/Z.G.

Planirano zatvaranje trajaće 14 dana, nakon čega će bazen ponovo biti dostupan građanima. Ukoliko dođe do eventualnih izmena u dinamici radova, javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom datumu ponovnog otvaranja.