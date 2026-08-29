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Uoči početka nove školske godine, u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. Cilj radova je stvaranje bezbednijih uslova za kretanje učenika, roditelja i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

U zoni Osnovne škole "Sveti Sava" u naselju Vinogradi radovi su u toku, a predviđeno je kompletno saobraćajno uređenje Bukureške i Belodrimske ulice. Pored nove horizontalne i vertikalne signalizacije, postavljaju se i dodatna tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja.

- Prethodnih dana uređene su i zone Škole sa domom za učenike oštećenog sluha u ulici Starine Novaka, kao i Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Vukašin Marković". U ulicama Janka Veselinovića i Svetozara Markovića postavljena je nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija - navode iz JKP "Šumadija" Kragujevac.

1/4 Vidi galeriju Kragujevac sređuje zone oko škola pred početak nove školske godine Foto: JKP Šumadija

Radovi se istovremeno sprovode i u drugim zonama osnovnih škola na teritoriji Kragujevca. Od početka avgusta obnovljen je veći deo postojeće horizontalne signalizacije, dok se oštećeni saobraćajni znakovi zamenjuju, a nedostajući postavljaju na predviđenim lokacijama.

- Planirano je da svi radovi budu završeni do 30. avgusta, kako bi saobraćajna signalizacija u zonama škola bila uređena pre nego što se učenici vrate u školske klupe - poručuju iz JKP "Šumadija".

Posebna pažnja usmerena je na pešačke prelaze, vidljivost saobraćajne signalizacije i usporavanje vozila u neposrednoj blizini škola, sa ciljem da početak nove školske godine učenici dočekaju u što bezbednijem saobraćajnom okruženju.