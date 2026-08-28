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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisali su danas u Vladi Srbije Memorandum o saradnji u cilju zajedničkog delovanja na unapređenju demografske slike i trajnog rešavanja stambenog pitanja majki s malom decom koje žele da žive u selu.

Jedan od prvih koraka predviđenih Memorandumom jeste da se omogući da podnosioci zahteva, odnosno majke koje ispunjavaju uslove, mogu da ostvare prava kod oba ministarstva tj. da dobiju bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koje dodeljuje Ministarstvo za brigu o selu, ali i subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se, po osnovu rođenja deteta. daje majkama za kupovinu prve nekretnine.

- Do sada su majke od Ministarstva za brigu o selu mogle da dobiju najviše 1,5 miliona dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom ili da konkurišu kod Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za dobijanje 20 odsto sredstava za kupovinu nekretnine koja se nalazi u selu ili gradu. Nakon usklađivanja odgovarajućih uredbi, očekujemo da će majka u Srbiji, po osnovu rođenja deteta, moći da koristi sredstva obe mere u cilju kupovine seoske kuće sa okućnicom. Dodatna finansijska podrška koju će dati Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju omogućiće majkama da po osnovu rođenja deteta kupe seosku kuću sa okućnicom koja odgovara potrebama porodice i da na taj način trajno reše svoje stambeno pitanje. Naš zajednički cilj je oživljavanje i razvoj naših sela - istakla je Žarić Kovačević.

1/4 Vidi galeriju Jelena Žarić Kovačević i Milan Krkobabić potpisali Memorandum o saradnji za podršku majkama i selima Srbije Foto: Milan Obradović

- Više novca od jednog i drugog ministarstva znači i bolju kuću sa primerenijom okućnicom u željenoj sredini za mlade majke sa tek rođenom decom. Ali isto tako to znači da potpuno shvatamo realnost i da ima ne mali broj mladih majki koje odrastanje i budućnost svoje dece vide u nekom od sela Srbije. Ovim ćemo im izaću u susret, a upravo one, te mlade žene, majke, su garant opstanka sela Srbije - poručio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Prema rečima dva ministra, u narednim danima intenziviraće se rad na izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije i Uredbe o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Današnjim potpisivanjem Memoranduma postavljena je čvrsta osnova za razvoj saradnje u oblasti unapređenja demografske slike, poboljšanja strukture stanovništva u seoskim sredinama, kao i sprečavanja dalje depopulacije ruralnih područja, i to kroz podsticanje mladih porodica, odnosno majki s malom decom da se nastane na selu.