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Lični pratioci dece u Sremskoj Mitrovici od 1. septembra prelaze u radni odnos, čime će dobiti pravo na bolovanje, godišnji odmor i druga prava zaposlenih. Menjaju se i njihova primanja – sa dosadašnjih prosečnih 65.000 do 68.000 dinara, u zavisnosti od broja radnih sati, plata bi trebalo da bude oko 75.000 dinara.

O novom načinu angažovanja razgovarano je sa ličnim pratiocima na sastanku u Gradskoj kući.

Anita Obradović, načelnica za socijalnu zaštitu i zdravstvo, rekla je da su ličnim pratiocima i do sada bili plaćani porezi i doprinosi, ali da prelaskom u radni odnos dobijaju dodatna prava.

– Ono što je najbitnije jeste da oni od 1. septembra prelaze u radni odnos. Do sada su bili angažovani po drugim osnovama. Prelaskom u radni odnos dobijaju bolje uslove rada, a samim tim će i plata biti veća u odnosu na onu koju su do sada imali – rekla je Obradović.

Foto: D.Š.

Prema njenim rečima, prosečna primanja do sada su iznosila između 65.000 i 68.000 dinara mesečno, u zavisnosti od broja radnih sati, dok bi po novom modelu trebalo da budu oko 75.000 dinara.

Promenu statusa prethodno je najavio i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

– Oni više neće biti angažovani po ugovoru, nego će biti angažovani u radnom odnosu – rekao je Nedimović.

Rebalansom gradskog budžeta sredstva namenjena usluzi ličnog pratioca povećana su sa 38 na 68 miliona dinara, a prema najavi gradonačelnika, biće angažovana 62 lična pratioca.

Foto: D.Š.

„Ne može svako da radi ovaj posao“

O tome šta promena znači ljudima koji svakodnevno rade sa decom govorila je i Marija Kosić iz Kuzmina, koja godinu dana radi kao lični pratilac u školi „Radivoj Popović“.

Majka je troje dece, a za mogućnost da radi kao lični pratilac saznala je u periodu kada nije imala stalno zaposlenje.

– Već imam iskustva u radu sa decom i bio mi je izazov da probam, ali pre svega da pomognem detetu kojem je to zaista potrebno, kao i njegovim roditeljima – kaže Kosić.

Ističe da joj promena radnog statusa mnogo znači, posebno zbog sigurnosti koju donosi porodici, ali naglašava da ovaj posao nije samo pitanje zarade.

– Emocija i ljubav, da. Ne može svako da radi ovaj posao. Sigurna sam da su sve moje kolege ovom poslu pristupile srcem – kaže Marija.

Foto: D.Š.

Potreba za ličnim pratiocem utvrđuje se na osnovu mišljenja Interresorne komisije, a usluga je namenjena deci kojoj je potrebna dodatna podrška tokom pohađanja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Prema rečima Anite Obradović, broj dece kojoj je potrebna ova vrsta podrške iz godine u godinu raste.