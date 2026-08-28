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U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“.

Ovo vrednovanje obučenosti dolazi nakon druge faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici prošli individualnu obuku za izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Na dvodnevnom testu, vojnici rodova pešadije, artiljerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija, rešavali su zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Vojnici generacije „jun 2026“ u potpunosti su zadovoljili kriterijume i standarde ocenjivanja, savladavši sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je ujedno i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena. Njih sada očekuje premeštaj u jedinice Vojske Srbije u kojima će se u završna tri meseca vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka i s profesionalnim sastavom biti aktivno uključeni u život i rad jedinica.

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