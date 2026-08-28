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U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“.

Ovo vrednovanje obučenosti dolazi nakon druge faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici prošli individualnu obuku za izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

Foto: Ministarstvo odbrane

Na dvodnevnom testu, vojnici rodova pešadije, artiljerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija, rešavali su zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.

Foto: Ministarstvo odbrane