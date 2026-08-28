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Na terenu u selima Lukovo i Tibužde su komandant Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik dr Slobodan Milenković, pomoćnik gradonačelnika za vanredne situacije Igor Mladenović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Vedran Tašković. Angažovana je dodatna mehanizacija, saznaje Kurir u Gradskom štabu za vanredne situacije.

U ataru sela Lukovo i Barbarušince dežuraju vatrogasne ekipe, ali je situacija pod kontrolom.

Prema podacima sa terena, trenutno je aktivan požar kod Zelene Bare, kod mahale Anđelkovci u selu Tibužde. Tu se prati situacija. Iljušin je učestvovao u gašenju požara u akciji kod Vranja.

Situacija sa požarom pod kontrolom, angažovana dodatna mehanizacija Foto: Miloš Milošević

Nema ugroženih objekata, a ni stanovništva.

Na terenu su mehanizacija JKP "Komrad", ljudi iz Srbijašume i meštani Mesne zajednice Tibužde.

Kurir.rs

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