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Putnički automobili čekaju jedan sat za izlaz iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Horgoš 2, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim prelazima, automobili na ulazu u Srbiju čekaju po 40 minuta na prelazima Gradina i Gostun, kao i po pola sata na Preševu i Špiljanima.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju tri sata za izlaz iz države na Batrovcima, dodaje se u saopštenju, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja AMSS je upozorio vozače da će predstojeći vikend biti jedan od frekventnijih u godini, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, predstoji početak školske godine, a kroz Srbiju i dalje prolazi i veliki broj stranih državljana.

Zbog svega toga, kako su dodali, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji već od danas.

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