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Bogorodičina crkva koja se nalazi u naselju Sobina u Vranju, jedna je od najstarijih u tom gradu. Na Veliku Gospojinu i najposećenija.

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Sobini je pravoslavni hram koji je prema dostupnim podacima sagrađen u periodu od 1816. do 1820. godine i pripada Eparhiji vranjskoj Srpske pravoslavne crkve.

Foto: Kurir.rs/T.S

„Crkva je posvećena prazniku Uspenje Presvete Bogorodice i za hrišćane to je jedan veliki praznik. Smatra se i po građevini jednom od najstarijih crkava ovde u Vranju. Ove godine slavimo 206 godina postojanja ove crkve, a po predanju možda je ona i starija po temeljima. Dosta je posvećena crkva kao i svaka crkva Presvete Bogorodice u bilo kojem mestu. Ovde u Vranju imamo više crkvi koje su posvećene Presvetoj Bogorodici. Imamo crkvu posvećenu Rođenju, Uspenju Presvete Bogorodice, Vranje, okolna sela, ali sam praznik pokazuje kolika je ta veličina i vera naše Svete Bogorodice koja je i sama rodila spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista. Ona je pokazala taj jedan put nama hrišćanima kojim mi treba da idemo i da ona nam bude uzor i da sledimo njen put da idemo za Hristom“, objašnjava sveštenik Ljubiša Vračević i dodaje:

Foto: Kurir.rs/T.S

„Sobina je inače jedno od najstarijih mesta ovde. Uspenje Presvete Bogorodice je slava meštana Sobine“.

Na današnji dan preko 2.000 ljudi dođe u Bogorodičinu crkvu.

„Bez obzira da li je radni dan, ili neradni dan ljudi su svojom voljom došli ovde i poklonili se i pomolili se Presvetoj Bogorodici, a svi koji se pomole i koji traže ono što im je potrebno Bog će im dati i Presveta Bogorodica“, napominje sveštenik Ljubiša Vračević.