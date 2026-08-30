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Uprkos dugotrajnoj suši i jako lošoj hidrološkoj situaciji, prema najavama predsednika opštine Gornji Milanovac, Dejana Kovačevića, sve škole i vrtići na teritoriji opštine Gornji Milanovac biće uredno snabdeveni vodom tokom trajanja restrikcija.

- Sve škole i vrtići na teritoriji opštine Gornji Milanovac biće uredno snabdeveni vodom. Biće u grupi potrošača koji imaju vodu ujutro od 6 do 18 časova. Informacije koje su se pojavile u javnosti da pojedine škole neće imati vode nisu tačne“ - rekao je Kovačević.

On je apelovao na pojedine građane da se ne bave širenjem neproverenih informacija, i najavio da će ubuduće uzbunjivanje moći da ima i zakonske posledice.

- U uslovima otežanog vodosnabdevanja, jako je važno da se sprovodi odgovorno korišćenje vode, dok je za roditelje i učenike najvažnija poruka da će škole i vrtići imati obezbeđeno redovno snabdevanje u predviđenom terminu - poručio je Kovačević.