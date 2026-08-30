Slušaj vest

Uprkos dugotrajnoj suši i jako lošoj hidrološkoj situaciji, prema najavama predsednika opštine Gornji Milanovac, Dejana Kovačevića, sve škole i vrtići na teritoriji opštine Gornji Milanovac biće uredno snabdeveni vodom tokom trajanja restrikcija.

- Sve škole i vrtići na teritoriji opštine Gornji Milanovac biće uredno snabdeveni vodom. Biće u grupi potrošača koji imaju vodu ujutro od 6 do 18 časova. Informacije koje su se pojavile u javnosti da pojedine škole neće imati vode nisu tačne“ - rekao je Kovačević.

On je apelovao na pojedine građane da se ne bave širenjem neproverenih informacija, i najavio da će ubuduće uzbunjivanje moći da ima i zakonske posledice.

- U uslovima otežanog vodosnabdevanja, jako je važno da se sprovodi odgovorno korišćenje vode, dok je za roditelje i učenike najvažnija poruka da će škole i vrtići imati obezbeđeno redovno snabdevanje u predviđenom terminu - poručio je Kovačević.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaKRAGUJEVAC SPREMAN ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU: U zonama škola se postavlja nova signalizacija, radovi do 30. avgusta (FOTO)
Kragujevac.jpg
SrbijaGRADSKI BAZEN ZATVARA SE NA DVE NEDELJE! Od 1. septembra kreću čišćenje, dezinfekcija i zamena vode u Užicu
Bazen Užice 1.jpg
SrbijaKUZMIN SE ŠIRI KAO PRIVREDNA ZONA: Dve nove lokacije na 12,72 hektara, a završava se i auto-put prema BiH
tasjapi.jpg
SrbijaUREĐENA "ACINA ZELENA UČIONICA" U sećanje na prerano preminulog omiljenog profesora iz Loznice (FOTO)
LEŠNICA - Acina zelena učionica.jpg