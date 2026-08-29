OSAM I PO DECENIJA OD PRVOG OSLOBOĐENJA LOZNICE Obeležavanje velikog jubileja iz Drugog svetskog rata (FOTO)
Veliki jubilej, 85 godina od prvog oslobođenja Loznice u Drugom svetskom ratu biće u ponedeljak obeležen prigodnim programom. Najpre će biti održan pomen na lozničkom groblju kod spomenika Veselinu Misiti, u 11 časova, a potom će, sat kasnije, biti održana ceremonija polaganja venaca kod njegove spomen-biste na Trgu Vuka Karadžića u Loznici, saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu "Vuk Karadžić".
Veselin Misita, oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) predvodio je ustanike 31. avgusta 1941. kada su oslobodili Loznicu od Nemaca, a on je poginuo tokom borbe. Posle decenija ćutanja o tom događaju o Misiti i prvom oslobođenju tadašnje varoši u Drugom svetskom ratu počelo je da se govori tek devedesetih godina prošlog veka. Tada su na gradskom groblju izvođeni radovi pa je morala da se uradi Misitina ekshumacija i pokrenuta je priča o njemu i događajima iz 1941. godine. Loznički radikali su 1998. pokrenuli inicijativu za podizanje biste potpukovniku Misiti. Sa time se nije složila tadašnja vlast, čak je bilo pokušaja uklanjanja biste, inače, rada akademskog vajara Ostoje Gordanića Balkanskog. Bista je opstala i sve do februara ove godine nalazila se u Ulici Vere Blagojević kada je premeštena na trg, u strogi centar grada. Inače, Misita je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, a govorio je francuski, nemački i češki jezik. Bio je odlikovan više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u čin pukovnika.
On je, prema svedočenjima učesnika oslobođenja, Nemcima pre napada na nemačkom jeziku poslat ultimatim u kome je tražena njihova predaja. Ustanici su predvođeni Misitom izveli napad i oslobodili varoš. Loznica je postala prvo veće oslobođeno mesto u Evropi te 1941, do tada, kažu istoričari, nigde nije poražena nijedna nemačka vojna jedinica, a zarobljena su 93 nemačka vojnika. Bila je slobodna 40 dana, a Nemci su 11. oktobra 1941. po povratku, Loznicu poštedeli odmazde zbog dobrog ophođenja prema njihovim zarobljenim vojnicima, ali su zato izvršili stravične zločine nad civilima po selima Jadra.
Od pre devet godina Misita ima ulicu na Lagatoru, a već godinama u Loznici se redovno obeležava 31. avgust, značajan datum u istoriji ovoga grada, ali i Srbije.