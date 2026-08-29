Veselin Misita, oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) predvodio je ustanike 31. avgusta 1941. kada su oslobodili Loznicu od Nemaca, a on je poginuo tokom borbe. Posle decenija ćutanja o tom događaju o Misiti i prvom oslobođenju tadašnje varoši u Drugom svetskom ratu počelo je da se govori tek devedesetih godina prošlog veka. Tada su na gradskom groblju izvođeni radovi pa je morala da se uradi Misitina ekshumacija i pokrenuta je priča o njemu i događajima iz 1941. godine. Loznički radikali su 1998. pokrenuli inicijativu za podizanje biste potpukovniku Misiti. Sa time se nije složila tadašnja vlast, čak je bilo pokušaja uklanjanja biste, inače, rada akademskog vajara Ostoje Gordanića Balkanskog. Bista je opstala i sve do februara ove godine nalazila se u Ulici Vere Blagojević kada je premeštena na trg, u strogi centar grada. Inače, Misita je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, a govorio je francuski, nemački i češki jezik. Bio je odlikovan više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u čin pukovnika.