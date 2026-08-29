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Večeras je, tokom kratkotrajnog nevremena, grom udario u kuću u selu Končić kod Prokuplja.

Od njega se zapalio krov kuće i u potpunosti izgoreo.

Vatrogasci su na terenu.

Kako smo saznali, vlasnici je koriste kao vikend kuću i pre dva dana su otišli.

Kurir.rs

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