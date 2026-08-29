Tokom nevremena grom je udario u vikendicu u selu Končić kod Prokuplja, pri čemu je krov kuće potpuno izgoreo, dok su vatrogasne ekipe na terenu
Udar groma
GROM UDARIO U KUĆU KOD PROKUPLJA, IZGOREO KROV! Dramatične scene u selu Končić nakon kratkotrajnog nevremena: Vatrogasci u borbi sa vatrenom stihijom! (FOTO)
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Večeras je, tokom kratkotrajnog nevremena, grom udario u kuću u selu Končić kod Prokuplja.
Od njega se zapalio krov kuće i u potpunosti izgoreo.
Vatrogasci su na terenu.
Kako smo saznali, vlasnici je koriste kao vikend kuću i pre dva dana su otišli.
Kurir.rs
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