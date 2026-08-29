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Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju sat i po na izlaz.

Na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, na prelazu Horgoš pola sata, a na Preševu 20 minuta.

Teretna vozila na Batrovcima čekaju tri sata na izlaz.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

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