Na graničnim prelazima u Srbiji putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, dok teretna čekaju tri sata na Batrovcima.
Srbija
KOLAPS NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Na Batrovcima haos, čeka se satima: Evo gde su najveće gužve na izlazu iz Srbije
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Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju sat i po na izlaz.
Na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, na prelazu Horgoš pola sata, a na Preševu 20 minuta.
Teretna vozila na Batrovcima čekaju tri sata na izlaz.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
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