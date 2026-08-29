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Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), snažno nevreme pogodilo je danas delove Moravičkog okruga, a najteže je bilo u okolini Gornjeg Milanovca. Oluja je donela obilne pljuskove, jak vetar i grad, dok snimci pokazuju razmere nevremena koje je za kratko vreme zahvatilo ovaj kraj.

Naime, na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Hailz_Srbija", vidi se jako nevreme koje je zahvatilo mesto Pranjani u opštini Gornji Milanovac.

- Superćelija je prešla preko regiona i proizvela destruktivan grad nošen vetrom. Izvesno je da je na svom putu oluja proizvela zrna grad do i preko 5 cm u prečniku. Teritorija Moravičkog okruga je izdvojena kao oblast sa visokim rizikom za ovakve pojave danas - navodi se u objavi.

"Krupan grad uz jak vetar odjednom počeo da tuče"

Najkritičnije je bilo u selu Pranjani.

- Neverovatno krupan grad, kao loptica za stoni tenis tukao je nekoliko minuta, praćen izuzetno jakim vetrom. U jednom domaćinstvu je čak odnelo i šatru koja je postavljena za veselje - kaže za RINU jedan od meštana.

Veliku štetu nevreme je nanelo poljoprivrednim usevima i na pojedinim lokalnim, prilaznim putnim pravcima.

Budući mladoženja se snašao!

- Grad nije tako loš, kada praviš momačko veče. Trenutno nakon snažnog nevremena u Kostunićima kod Gornjeg Milanovca - navodi se ispod podeljene fotografije na Instagram stranici "_rina.rs".

Oluje i opasan grad danas u Srbiji

Podsetimo, i meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da je pred nama realna opasnost od pojave krupnog grada, obilne kiše i olujnog vetra. Iako će uslediti blagi pad temperature, Čubrilo naglašava da će to osveženje biti jedva primetno i da nas nakon današnjeg haosa čeka novi toplotni udar.

Dodaje da će danas posle podne biti vrlo nestabilno i da su lokalne nepogode izuzetno izvesne. Ipak, od ovog naleta oblaka ne treba očekivati spas od vrućine: "Malo će i osvežiti, ali ni blizu da se to osveženje jače oseti", prenosi Blic.