(VIDEO) NEBO SE OTVORILO, APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ SRBIJE! Grad veličine šljive tukao bez milosti, vetar iščupao šatru sa veselja! Jedan mladoženja se SNAŠAO!
Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), snažno nevreme pogodilo je danas delove Moravičkog okruga, a najteže je bilo u okolini Gornjeg Milanovca. Oluja je donela obilne pljuskove, jak vetar i grad, dok snimci pokazuju razmere nevremena koje je za kratko vreme zahvatilo ovaj kraj.
Naime, na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Hailz_Srbija", vidi se jako nevreme koje je zahvatilo mesto Pranjani u opštini Gornji Milanovac.
- Superćelija je prešla preko regiona i proizvela destruktivan grad nošen vetrom. Izvesno je da je na svom putu oluja proizvela zrna grad do i preko 5 cm u prečniku. Teritorija Moravičkog okruga je izdvojena kao oblast sa visokim rizikom za ovakve pojave danas - navodi se u objavi.
"Krupan grad uz jak vetar odjednom počeo da tuče"
Najkritičnije je bilo u selu Pranjani.
- Neverovatno krupan grad, kao loptica za stoni tenis tukao je nekoliko minuta, praćen izuzetno jakim vetrom. U jednom domaćinstvu je čak odnelo i šatru koja je postavljena za veselje - kaže za RINU jedan od meštana.
Veliku štetu nevreme je nanelo poljoprivrednim usevima i na pojedinim lokalnim, prilaznim putnim pravcima.
Budući mladoženja se snašao!
- Grad nije tako loš, kada praviš momačko veče. Trenutno nakon snažnog nevremena u Kostunićima kod Gornjeg Milanovca - navodi se ispod podeljene fotografije na Instagram stranici "_rina.rs".
Oluje i opasan grad danas u Srbiji
Podsetimo, i meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da je pred nama realna opasnost od pojave krupnog grada, obilne kiše i olujnog vetra. Iako će uslediti blagi pad temperature, Čubrilo naglašava da će to osveženje biti jedva primetno i da nas nakon današnjeg haosa čeka novi toplotni udar.
Dodaje da će danas posle podne biti vrlo nestabilno i da su lokalne nepogode izuzetno izvesne. Ipak, od ovog naleta oblaka ne treba očekivati spas od vrućine: "Malo će i osvežiti, ali ni blizu da se to osveženje jače oseti", prenosi Blic.
Kurir.rs